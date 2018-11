XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöhen das Kursziel von 8,30 auf 8,70 Euro.Das Unternehmen habe am Mittwoch den Neunmonatsbericht 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Die Ergebnisse hätten mit der Prognose von SRC Research übereingestimmt und AROUNDTOWN habe in den ersten drei Quartalen einen deutlichen Anstieg im Ergebnis, im FFO und im Portfolio verzeichnen können und habe dabei die Bilanz auf einem sehr soliden Level mit einer Eigenkapitalquote von 51% und einem LTV von niedrigen 38% halten können. Neben den erhöhten Mieteinnahmen durch den deutlichen Ausbau des Portfolios habe auch ein 4,5% Like-for-Like Wachstum zum 50%-Anstieg der wiederkehrenden Nettomieteinnahmen von rund 293 Mio. Euro auf fast 440 Mio. Euro beigetragen. Die Position Neubewertungsergebnis, Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge habe bei über 1,24 Mrd. Euro gelegen. Das operative Ergebnis sei mit rund 1,8 Mrd. Euro um etwa 32% über dem Vorjahreswert von fast 1,37 Mrd. Euro gewesen. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei um knapp 37% von 905 Mio. Euro auf 1,24 Mrd. Euro ebenfalls deutlich gestiegen. Das bereinigte EBITDA Ergebnis und das FFO Ergebnis, welche die operative Arbeit des Unternehmens am besten reflektieren würden, da diese nicht-operative Posten wie z.B. das Bewertungsergebnis nicht beinhalten würden, seien um 45% bzw. 46% gestiegen. Der FFO I habe bei 297 Mio. Euro (9M 2017: 204 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA lag bei 440 Mio. Euro (9M 2017: 303 Mio. Euro) gelegen.Das Gewerbeportfolio des Unternehmens habe einen Wert von 13,2 Mrd. Euro erreicht und sei somit seit Jahresende 2017 um rund 35% gewachsen. Dies habe trotz eines Verkaufsvolumens von Objekten im Wert von rund 740 Mio. Euro erreicht werden können, welche zu einem Premium von 11% zum Buchwert veräußert worden seien. Außerdem hätten seit dem Stichtag erneut Objekte im Wert von weiteren 500 Mio. Euro erworben werden können. Die EPRA-Leerstandsrate des Portfolios sei von 8,9% zum Halbjahr weiter auf 8,7% reduziert worden, während der WALT leicht auf 7,5 Jahre habe erhöht werden können. Die Mietrendite sei konstant bei 5,2% geblieben.Der EPRA NAV des Unternehmens einschließlich Perpetual Notes sei seit Jahresende 2017 um 17% gewachsen und liege nunmehr bei 8,90 Euro je Aktie. Das Portfolio des Unternehmens sei stärker als von den Analysten von SRC Research erwartet gewachsen und sie würden noch einen weiteren Anstieg zum Jahresende erwarten, welcher zu einem weiteren Wachstum des Ergebnisses bereits früh in 2019 führen klnne. Ihr Ausblick für die kommenden Jahre sei sehr positiv. Sie würden deshalb ihr Kursziel von 8,30 Euro je Aktie auf 8,70 Euro je Aktie erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aroundtown-Aktie: