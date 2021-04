Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (13.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Immobilienunternehmen habe im Gesamtjahr 2020 aufgrund der Corona-bedingten Belastungen - speziell aus dem Hotelsegment - einen Einbruch des operativen Ergebnisses (FFO) hinnehmen müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management erwarte aber für das laufende Geschäftsjahr 2021 eine Stabilisierung bzw. leichte Verbesserung des FFO sowie der Dividende je Aktie.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Aroundtown-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 6 Euro. (Analyse vom 13.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aroundtown S.A.": Keine vorhanden.