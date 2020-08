Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

4,971 EUR +2,05% (26.08.2020, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

5,028 EUR +2,32% (26.08.2020, 19:27)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (26.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Unternehmen habe heute den Bericht für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Zahlen hätten ein gutes Wachstum gezeigt und das Gesamtbild sei im Rahmen der Erwartungen der Analysten von SRC Research für die ersten sechs Monate gewesen. Der Umsatz und die Mieteinnahmen seien jeweils um 40% auf 588 Mio. Euro bzw. 502 Mio. Euro (1H 2019: 421 Mio. Euro bzw. 359 Mio. Euro) gestiegen. Das Bewertungsergebnis habe trotz den Auswirkungen von Corona bei 564 Mio. Euro gelegen. Das bereinigte EBITDA habe um gute 38% zugelegt und sei von 363 Mio. Euro auf nunmehr 500 Mio. Euro gestiegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 486 Mio. Euro gelegen. Der cash getrieben FFO habe um 30% zugelegt und sei von 239 Mio. Euro auf 311 Mio. Euro bzw. um 10% von 21 Cent je Aktie auf 23 Cent je Aktie gestiegen.Während die Halbjahreszahlen im Einklang mit der Schätzung der Analysten von SRC Research gelegen hätten, müssten sie ihre Prognose für das Gesamtjahr trotzdem reduzieren, da sie nun ein geringeres Portfoliowachstum in 2020 erwarten würden und sie auch von weiteren Mietrückstellungen hinsichtlich der Hotels ausgehen würden. Sie würden nun einen FFO I von 563 Mio. Euro statt den bisherigen 635 Mio. Euro erwarten.Das Management habe im Zuge der Halbjahreszahlen eine Guidance für das Gesamtjahr veröffentlicht und erwarte einen FFO I after Perpetual im Bereich von 460 Mio. Euro bis 485 Mio. Euro bzw. zwischen 34 Cent und 36 Cent je Aktie. Trotz der verringerten Schätzung würden die Analysten von SRC Research diese Guidance noch als sehr konservativ sehen und könnten sich gut vorstellen, dass diese übertroffen werden könnte. Ihre neue GuV habe dazu geführt, dass ein Teil ihre im März eingepreisten Corona-Abschlags bei der Bewertung nun aufgebraucht worden sei, diese aber immer noch einen fairen Wert je Aktie im zweistelligen Bereich ergebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link