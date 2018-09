Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,89 EUR +0,64% (13.09.2018, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,885 EUR +0,45% (13.09.2018, 15:31)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (13.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) von 7 auf 7,55 Euro.Im ersten Halbjahr 2018 habe der Gewerbeimmobilien-Spezialist Mieterlöse i.H.v. insgesamt 291 Mio. Euro erzielt, die damit um 43% über dem Niveau der Vorjahresperiode von 204 Mio. Euro gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) habe nach sechs Monaten 2018 einen um 46% (6% je Aktie) höheren Wert von 189 Mio. Euro (0,19 Euro je Aktie) gegenüber 130 Mio. Euro (0,18 Euro je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Damit habe die Aroundtown S.A. im ersten Halbjahr 2018 ihren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Aroundtown-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 7 auf 7,55 Euro angehoben. (Analyse vom 13.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aroundtown S.A.": Keine vorhanden.