XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,522 EUR +2,12% (03.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

7,534 EUR +2,20% (03.07.2019, 22:26)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (03.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe vor wenigen Tagen die Übernahme der Kontrollmehrheit an mehreren Objekten in München, Berlin, Köln, Hamburg und Frankfurt abgeschlossen. Das Portfolio habe einen Wert von 1,2 Mrd. Euro, 400 Mio. sollten im zweiten Halbjahr noch hinzukommen.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe zudem in Bezug auf mit dem Vorgang vertraute Personen über das Interesse von Aroundtown an den Freizeitparks berichtet. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe zugestimmt, rund 1 Mrd. Euro für sieben Ferienparks zu zahlen, die von Pierre & Vacances betrieben würden. Eastdil Secured LLC würde die Transaktion beraten. Ein Sprecher von Aroundtown habe nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung gestanden. Vertreter von Blackstone und Eastdil hätten einen Kommentar abgelehnt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aroundtown-Aktie: