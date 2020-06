Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (02.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Die Freude über bevorstehende Aktienrückkäufe habe die Aktien von Aroundtown am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte März katapultiert. Die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien würden in der ohnehin stark gefragten Branche mit einem Kursgewinn von mehr als zwölf Prozent auf 5,55 Euro auffallen. Seit dem Tief des vierwöchigen Corona-Crash von Mitte März bei 2,884 Euro hätten sie sich damit wieder um 92 Prozent erholt. Bis zum Rekordhoch im Februar bei 8,882 Euro fehle aber noch einiges.Die Luxemburger hätten am Morgen angekündigt, dass sie von diesem Mittwoch an bis zum Jahresende für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen würden - und damit bis zu 8,9 Prozent aller stimmberechtigten Aktien.Analyst Thomas Rothaeusler von der Investmentbank Jefferies habe diesen Schritt als enorm wertsteigernd angesichts der niedrigen Aktienbewertung mit einem massiven Abschlag gegenüber dem Nettovermögenswert von 44 Prozent gelobt. Gleichzeitig habe Aroundtown auch bekannt gegeben, wer das Unternehmen nach der Übernahme des Konkurrenten TLG künftig führen werde. Rothäusler habe von einem starken Managementteam gesprochen. Aroundtown sei im Gewerbeimmobilien-Segment eine Aktie mit Erholungspotenzial. Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Aroundtown auf "buy" mit einem Kursziel von 6,52 Euro belassen.Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, den Stopp aber auf 3,90 Euro nachziehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2020)Mit Material von dpa-AFX