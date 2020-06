Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



5,27 EUR -0,94% (24.06.2020, 14:13)



5,25 EUR -2,20% (24.06.2020, 14:15)



LU1673108939



A2DW8Z



AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (24.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) von 4,60 auf 5 Euro.In den dynamischen Geschäftszahlen des Immobilienunternehmens im Auftaktquartal 2020 habe sich insbesondere die Konsolidierung der TLG IMMOBILIEN bemerkbar gemacht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten hingegen noch keine Rolle gespielt.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Aroundtown-Aktie mit einem von 4,60 auf 5 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 24.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Aroundtown S.A.: Keine vorhanden.