Börsenplätze Arjo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Arjo-Aktie:

4,74 EUR +7,14% (04.02.2020, 16:10)



Nasdaq Stockholm-Aktienkurs Arjo-Aktie:

49,92 SEK +5,89% (04.02.2020, 16:19)



ISIN Arjo-Aktie:

SE0010468116



WKN Arjo-Aktie:

A2H7JW



Ticker-Symbol Arjo-Aktie Deutschland:

A39



Ticker-Symbol Arjo-Aktie Nasdaq Stockholm:

ARJO B



Kurzprofil Arjo AB:



Arjo AB (ISIN: SE0010468116, WKN: A2H7JW, Ticker-Symbol: A39, Nasdaq Stockholm-Symbol: ARJO B) ist ein in Schweden ansässiger Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Herausforderungen. Das Angebot des Unternehmens umfasst Produkte und Lösungen in den Produktsegmenten Patientenhandling, Hygiene, Desinfektion, therapeutische Oberflächen, Prävention und Diagnose von venösen Thromboembolien (VTE). (04.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arjo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Arjo AB (ISIN: SE0010468116, WKN: A2H7JW, Ticker-Symbol: A39, Nasdaq Stockholm-Symbol: ARJO B) unter die Lupe.Laut "Statista" solle die Anzahl der Pflegebedürftigen auf der ganzen Welt ausgehend von 350 Millionen Betroffenen im Jahr 2010 auf 488 Millionen Menschen bis 2030 steigen. Bis 2050 könnte die Anzahl der Pflegebedürftigen dann sogar auf 614 Millionen zulegen. Das Thema Pflege dürfte im neuen Jahrzehnt auch an der Börse gefragt sein. Zu den Profiteuren zähle Arjo. Der schwedische "Aktionär"-Tipp steige nach den Jahreszahlen für 2019 über fünf Prozent.Mit Nettoverkäufen von 2,46 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet etwa 231 Millionen Euro) habe Arjo exakt die Analystenschätzungen getroffen. Beim bereinigten EBITDA habe die schwedische Gesellschaft leicht unter der Prognose von 514,8 Millionen Kronen gelegen.Für 2020 peile Arjo ein organisches Wachstum am oberen Ende der Spanne von zwei bis vier Prozent an. Neben dem überzeugenden Ausblick überrasche das Unternehmen mit der vorgeschlagenen Dividende. Arjo wolle 0,65 Kronen je Aktie ausschütten, damit würden die Schweden die höchste Analystenschätzung treffen, die von 0,50 bis 0,65 Kronen reichen würden.Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 für das laufende Jahr sei die Pflege-Aktie Arjo sicher kein Schnäppchen. "Der Aktionär" traue dem Unternehmen jedoch mittels verbesserter Effizienzmaßnahmen zusätzliche Margenausweitungen zu.Bei Schwäche bleibt der Pflege-Tipp eine lukrative Langfrist-Depotbeimischung, so Michel Doepke. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link