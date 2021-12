TSE-Aktienkurs Argonaut Gold-Aktie:

Argonaut Gold Inc. (ISIN: CA04016A1012, WKN: A1C70D, Ticker-Symbol: A8U, TSE-Symbol: AR) ist ein kanadisches Goldunternehmen, das Explorations-, Minenentwicklungs- und Produktionsaktivitäten betreibt. Die wichtigsten Aktivposten sind die Produktionsphase der Mine El Castillo und der Mine San Agustin, die zusammen den El Castillo Komplex im mexikanischen Durango und die Produktionsstätte La Colorada im mexikanischen Sonora bilden. Zu den fortgeschrittenen Explorationsprojekten zählen das San Antonio-Projekt in Baja California Sur, Mexiko, das Cerro del Gallo-Projekt in Guanajuato, Mexiko und das Magino-Projekt in Ontario, Kanada. Das Unternehmen verfügt auch über mehrere Explorationsphase-Projekte, die sich alle in Nordamerika befinden. (23.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Argonaut Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Argonaut Gold Inc. (ISIN: CA04016A1012, WKN: A1C70D, Ticker-Symbol: A8U, TSE-Symbol: AR) unter die Lupe.Die Aktionäre des kanadischen Unternehmens hätten einen wahren Kursrutsch erlebt. Die Baukosten für die neue Magino-Mine in Kanada seien von 510 auf 800 Mio. Dollar gesprungen. Der CEO habe seinen Hut genommen und die Anteilseigner von Argonaut Gold müssten nun mit einer weiteren Verwässerung rechnen, da der Goldproduzent vermutlich mehr Geld auf dem Kapitalmarkt aufnehmen müsse, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Argonaut Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Argonaut Gold-Aktie:1,583 Euro +4,97% (23.12.2021, 18:58)