Zu diesem Zweck habe man in der Tat in den vergangenen Tagen Versuche des Fernandez-Lagers gesehen, die Kommentare, die er am Wochenende zur Neuverhandlung von Schulden gemacht habe, abzuschwächen.



Ein weiterer kurzfristiger Katalysator für die Anleihemärkte sei der Besuch von Vertretern des Internationalen Währungsfonds (IWF), der nach Angaben des IWF-Sprechers Gerry Rice "bald" geplant sei. Der IWF müsse seine fünfte Überprüfung abschließen, um die nächste Auszahlung von 5,4 Milliarden Dollar zu genehmigen. Die Experten würden glauben, dass das Ergebnis dieser Überprüfung für die kurzfristige Entwicklung der Anleihen entscheidend sein werde. Denn der IWF sei mit einem neuen Wirtschaftsminister konfrontiert und der Aussicht, dass die Auszahlung von Geldern im Rahmen des laufenden Programms erfolge, während der Präsidentschaftskandidat Alberto Fernandez bereits deutlich gemacht habe, dass er im Falle seines Amtsantritts versuchen würde, die IWF-Vereinbarung neu zu verhandeln.



Angesichts der starken Währungsabwertung erwarten die Experten von BlueBay Asset Management neuerlichen Inflationsdruck, während die Wachstumsprognosen gleichzeitig nach unten korrigiert werden dürften. Wie stark die Auswirkungen sein würden, hänge davon ab, inwieweit die beiden Lager der bestehenden Macri-Regierung und der wahrscheinlichen Fernandez-Regierung bereit seien, zusammenzuarbeiten. Diese Unsicherheit sowie die herausfordernde Roll-over-Agenda für die kommenden Monate werde zu weiteren Preisschwankungen bei den Anleihen führen.







Der neue argentinische Wirtschaftsminister Hernan Lacunza wird sich in den nächsten Tagen mit Beratern und Ökonomen treffen, um die aktuellen Turbulenzen an den Märkten zu glätten und den Wechselkurs zu stabilisieren, so Anthony Kettle, Partner und Senior Portfolio Manager, BlueBay Asset Management.Das sei eine schwierige Aufgabe, da die Opposition keine Veranlassung sehe, sich vor den Wahlen klar auf eine politische Linie festzulegen. Allerdings bestehe eine gewisse Motivation, eine Wirtschaft zu übernehmen, die unter einer neuen Regierung die Chance auf Erholung habe.