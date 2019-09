Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Nach dem eindeutigen Sieg des Oppositionskandidaten Alberto Fernandez bei den Vorwahlen am 13. August hat sich die Lage Argentiniens dramatisch verschlechtert, denn Fernandez will das IWF-Programm neu verhandeln und stellt viele der Reformen des amtierenden Präsidenten in Frage, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die Stabilisierungsmaßnahmen nach Jahren der Misswirtschaft seien tiefgreifend gewesen. Die Abschaffung von Subventionen und die Freigabe der Währung hätten im vergangenen Jahr zunächst zu einer Rezession geführt. Dann habe sich die Regierung zu tieferen Einschnitten bei den Staatsausgaben gezwungen gesehen, die die Wirtschaft stark belastet hätten. Diese Anstrengungen seien für die Bevölkerung zu viel gewesen. Es zeichne sich eine Rückkehr des Populismus ab. Der Ausblick für weitere Reformen sei aufgrund des sich abzeichnenden Regierungswechsels negativ. Problematisch bleibe zudem die Inflationsdynamik aufgrund der deutlichen Abschwächung der Währung und der Inflationsindexierung von Löhnen und Renten.Länderrisiko: Die Ratingagenturen hätten auf die Ankündigung der Schuldenrestrukturierung durch Präsident Macri mit Herabstufungen reagiert. Mit Caa2 (Moody’s), CCC- (S&P) und CC (Fitch) werde einem Kreditereignis eine hohe Wahrscheinlichkeit beigemessen. Die Bonitätsentwicklung Argentiniens sei unter Macri nach der Einigung mit den Holdouts und der Durchführung von wichtigen Reformen in vergangenen Jahren zunächst positiv gewesen. Doch die Aussicht auf weitere Reformen verschlechtere sich mit dem sich abzeichnenden Regierungswechsel zu einer neuen populistischen Regierung. Die Zusammenarbeit mit dem IWF verringere aktuell das Risiko von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, allerdings sei eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit nach den Wahlen unwahrscheinlicher geworden. (13.09.2019/ac/a/m)