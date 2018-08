Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (08.08.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD).ArcelorMittal habe mit den vorgelegten Q2-Zahlen die geäußerte Zuversicht für das GJ 2018 bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe der Industriekonzern von den angestiegenen Marktpreisen für Stahlprodukte insbesondere in Europa und den USA, einer höheren Nachfrage sowie seinen Kostensenkungsprogrammen profitiert. Zwar würden nach wie vor konkrete Ziele fehlen, doch falle der Blick auf das zweite Halbjahr auf der Grundlage der weiterhin als günstig eingestuften Rahmenbedingungen "ermutigend" aus.Angesichts der weiterhin guten Marktaussichten, von denen der Konzern weiter partizipieren will, bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die ArcelorMittal-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35 Euro. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: