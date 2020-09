Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (07.09.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) von 9 auf 10 Euro.ArcelorMittal habe im H12020 angesichts der Corona-Krise unter einem für Stahlhersteller erneut zugespitzten Marktumfeld gelitten, so der Analyst in einer aktuellen Studie. Der Weltmarktführer habe mit einer Anpassung seiner Produktionskapazitäten reagiert. Im derzeitigen Umfeld liege die Priorität auf Liquiditätserhalt und Kostenreduktion. Trotzdem werde am Ziel der weiteren Reduzierung der Nettoverschuldung festgehalten. Positiv dürften sich die weltweit zahlreichen Stützungs- und Konjunkturprogramme auf die Geschäftsentwicklung auswirken.Angesichts der derzeit hohen Unsicherheiten bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die ArcelorMittal-Aktie mit einem Kursziel von 9 auf 10 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: