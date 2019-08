Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

12,88 EUR +0,36% (30.08.2019, 08:04)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (30.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktie in Abwärtsbewegung - ChartanalyseDie ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) befindet sich seit mehreren Jahren in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie im Februar 2016 auf ein Tief bei 7,77 EUR gefallen. Anschließend habe sie sich auf ein Hoch bei 30,76 EUR erholt, habe danach aber ein Doppeltop ausgebildet, welches sie im Oktober 2018 vollendet habe. Der anschließende Abverkauf habe den Wert über mehrere Zwischenstationen auf ein Tief bei 11,20 EUR geführt.ArcelorMittal könnte im Bereich um 12,90 EUR wieder unter Druck geraten. Anschließend könnte es zu einem Rückfall auf 11,20 EUR und später sogar auf 7,77 EUR kommen. Ein stabiler Ausbruch über 12,90 EUR würde der Aktie allerdings weiteres Erholungspotenzial verschaffen. In diesem Fall könnte der Wert in Richtung 14,20 EUR ansteigen und damit den Abwärtstrend seit April 2019 testen. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:12,842 EUR +3,55% (29.08.2019, 17:35)