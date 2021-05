Kursziel

Kursziel ArcelorMittal-Aktie (EUR) Rating ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 36,00 Buy Citigroup Ephrem Ravi 07.05.2021 32,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 07.05.2021 30,00 Buy UBS Myles Allsop 06.05.2021 38,00 Buy Jefferies Alan Spence 06.05.2021 32,00 Buy Goldman Sachs Jack O'Brien 06.05.2021 29,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 06.05.2021

ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



(17.05.2021/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 38,00 oder 29,50 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 06.05.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 06. Mai zu entnehmen ist, hätten eine signifikante Erholung der Nachfrage sowie steigende Preise dem Stahlkonzern im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs beschert. Die Erwartungen der Analysten seien deutlich übertroffen worden. So sei das operative Ergebnis (EBITDA) auf 3,2 Mrd. USD (knapp 2,7 Mrd. Euro) gestiegen. Das sei deutlich mehr als im Vorquartal und auch im Vorjahr gewesen, als der Konkurrent von thyssenkrupp lediglich 967 Mio. USD erzielt habe. Analysten hätten hier lediglich knapp 3 Mrd. USD auf dem Zettel.Unter dem Strich habe der Nettogewinn auf knapp 2,3 Mrd. USD zugelegt. Im Vorjahr habe noch ein Verlust von 1,1 Mrd. Dollar zu Buche gestanden, nachdem die Corona-Krise die Stahlindustrie erstmals mit voller Wucht getroffen habe. Inzwischen habe sich die Situation wieder deutlich aufgehellt. So seien die Stahllieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Der Umsatz habe von 14,8 auf rund 16,2 Mrd. Dollar zugenommen. Rückläufig sei hingegen die Stahlproduktion geblieben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alan Spence, Analyst von Jefferies, den Titel in einer Analyse vom 06.05.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 34,00 auf 38,00 Euro angehoben. Das diesjährige erste Quartal sei der beste Jahresauftakt seit mindestens einer Dekade gewesen, so der Analyst. Auch die Nettoschulden des Stahlkonzerns seien so niedrig wie seit 2006 nicht mehr. Er habe seine Schätzungen erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Luke Nelson hat den Titel in einer Analyse vom 06.05.2021 weiterhin mit dem Votum "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 29,50 Euro belassen. Während der Cashflow sehr stark gewesen sei, habe der operative Gewinn etwas enttäuscht, so Nelson in einer ersten Reaktion.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: