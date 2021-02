Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 24,00 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 22.02.2021 27,00 Buy Goldman Sachs Jack O'Brien 15.02.2021 20,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.02.2021 24,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 12.02.2021 - Neutral Credit Suisse Carsten Riek 12.02.2021 28,00 Buy Jefferies Alan Spence 11.02.2021 26,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 11.02.2021 25,00 Buy UBS Myles Allsop 11.02.2021



Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

19,388 EUR -0,09% (24.02.2021, 08:00)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

19,364 EUR -1,66% (23.02.2021)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (24.02.2021/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,00 oder 20,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 11.02.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Februar zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern im vierten Quartal von einer Erholung des wirtschaftlichen Umfeldes insbesondere in der Automobilindustrie profitiert. So habe der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal von rund 13,3 auf knapp 14,2 Mrd. USD (11,7 Mrd. Euro) zulegen können. Höhere Verkaufspreise hätten sich positiv ausgewirkt. Auch die Rohstahlproduktion habe wieder zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien beide Kennziffern jedoch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückgegangen. Für das neue Jahr gehe ArcelorMittal von einer weiteren Erholung der Stahlnachfrage aus.Beim Ergebnis habe ArcelorMittal auch vom Verkauf ihres US-Geschäfts profitiert. So sei das operative Ergebnis (EBITDA) im Schlussquartal im Vergleich zu den drei Monaten zuvor auf 1,7 Mrd. von 901 Mio. USD gestiegen. Unter dem Strich seien 1,2 Mrd. USD verblieben, nachdem im dritten Quartal ein Verlust von 261 Mio. USD verbucht worden sei.Das Jahr sei maßgeblich durch die Einbußen im Zusammenhang mit der Pandemie geprägt gewesen. Die Umsätze seien um rund ein Viertel auf 53,3 Mrd. USD gesunken, das EBITDA sei um 17% auf 4,3 Mrd. USD gefallen. Netto habe ArcelorMittal seine Verluste jedoch auf 733 Mio. USD deutlich reduzieren können. Im Vorjahr sei wegen hoher Abschreibungen ein Fehlbetrag von knapp 2,5 Mrd. USD angefallen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alan Spence, Analyst von Jefferies, den Titel in einer Analyse vom 11.02.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 28,00 Euro belassen. Die neuen Pläne des Stahlkonzerns zur Kapitalverwendung seien wettbewerbsfähig, so der Analyst. Er rechne damit, dass 13% der aktuellen Marktbewertung in den Jahren 2021 und 2022 an die Aktionäre ausbezahlt würden.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 12.02.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 14,40 auf 20,00 Euro angehoben. Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020 (untestiert), das durch ein verbessertes (Preis-)Umfeld sowie den Verkauf von ArcelorMittal USA (hoher Buchgewinn) geprägt gewesen sei, habe ergebnisseitig die Analysten-Erwartungen deutlich übertroffen. Es sei das höchste Quartals-EBITDA seit Q4 2018 ausgewiesen worden. Der Dividendenvorschlag für 2020 (0,30 (Vj.: 0,00) USD je Aktie) habe seine Prognose (0,10 USD) ebenfalls deutlich übertroffen. Zudem beabsichtige ArcelorMittal, zwei Aktienrückkaufprogramme (Gesamtvolumen: 1,22 Mrd. USD) durchzuführen. Dies dokumentiere die deutlich verbesserte Bilanz des Stahlkonzerns. Einen Ergebnisausblick habe der Konzern wie üblich nicht veröffentlicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: