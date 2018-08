Wien (www.aktiencheck.de) - Die Lage am Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und auch der Ausblick präsentiert sich positiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Die Beschäftigung habe Anfang 2017 das Hoch des Jahres 2008 (154,3 Mio.) überschritten und lege seither um rund 0,4% p.q. zu. Die Arbeitslosenquote befinde sich seit dem Jahr 2013 in einem stabilen Abwärtstrend. Die Analysten der RBI würden mit einem fortgesetzten Rückgang rechnen und so sollte die Quote im kommenden Jahr das letzte zyklische Tief von 7,3% unterscheiten.



Die Trends bei der Beschäftigung und der Arbeitslosenquote dürften sich in den kommenden Quartalen etwas abflachen. Immerhin herrsche in einigen Ländern der Eurozone inzwischen Vollbeschäftigung, sprich Arbeitslosigkeit habe z.B. in Deutschland, Österreich oder den Niederlanden kaum noch konjunkturelle Gründe. Mit der von uns erwarteten Fortdauer des Aufschwungs sollte der Lohndruck zunehmen, so die Analysten der RBI. Die Löhne hätten sich über weite Strecken der aktuellen Aufschwungsphase sehr verhalten entwickelt. Erst am aktuellen Datenrand sei ein leichter Aufwärtstrend bei diversen Lohnmaßzahlen auszumachen. Unserer Schätzung zufolge sollte mit dem prognostizierten Rückgang der Arbeitslosenquote unter 7,5% im Jahr 2019 ein Anstieg der Bruttolöhne und Gehälter pro Arbeitsstunde in der Privatwirtschaft auf rund 3% p.a. verbunden sein (zuletzt 2,2% p.a.), so die Analysten der RBI. (Ausgabe vom 30.08.2018) (31.08.2018/ac/a/m)





