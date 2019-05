Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich wieder in Rekordlaune, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Einziger Wermutstropfen in einem insgesamt sehr positiven Arbeitsmarktbericht sei der im Vergleich schwache Stellenaufbau im Verarbeitenden Gewerbe gewesen. Zwar habe dieser gegenüber dem unveränderten Vormonatswert um 4.000 Stellen leicht zugelegt, sei aber weiterhin deutlich hinter der Dynamik der anderen Sektoren zurückgeblieben. Perspektivisch dürfte sich jedoch auch im Dienstleistungssektor in den USA eine Abschwächung der Arbeitsnachfrage abzeichnen. So sei der Non-Manufacturing ISM im April von 56,1 auf 55,5 Punkte zurückgefallen und habe damit die Markterwartungen (57,0) enttäuscht.Trotz der guten Arbeitsmarktzahlen habe der US-Dollar seine im Vorfeld der Veröffentlichung erreichten Hochstände zum Euro nicht verteidigen können. Die Gemeinschaftswährung habe im Tagesverlauf wieder knapp unter 1,12 USD notiert. (06.05.2019/ac/a/m)