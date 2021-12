ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



Nasdaq Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (28.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Applied Materials: NASDAQ-Top 2021 mit +95,4% - AktiennewsZuletzt nicht zu bremsen: die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der US-Konzern sei der größte Hersteller von Halbleitermaschinen weltweit - und könne sich derzeit vor Arbeit kaum retten. Das Unternehmen habe das Geschäftsjahr 2021 mit einem Auftragsbestand von 11,8 Mrd. Dollar beendet, ein Anstieg von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Kein Wunder: Die Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche nehme rasant zu - Halbleiter würden mehr denn je gebraucht. Applied Materials mache daher das, was letztlich nur folgerichtig sei: in seine Produktion investieren, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten zu können. Die Lieferkettenprobleme, die der US-Konzern mittlerweile ebenfalls zu spüren bekomme, seien für Analysten daher lange kein Grund, einen Bogen um die Aktie zu machen. (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:144,24 EUR +0,39% (28.12.2021, 09:18)Nasdaq-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:162,72 USD +4,65% (27.12.2021)