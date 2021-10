Nasdaq-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

129,13 USD +0,31% (01.10.2021, 22:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



Nasdaq Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) unter die Lupe.Seit dem Frühjahr habe die Applied Materials-Aktie mehrere Anläufe auf das damalige Rekordhoch bei 146,00 USD gestartet. Doch im Dunstkreis dieser Barriere habe die Marktteilnehmer stets der Mut verlassen. Die Kursschwäche der abgelaufenen Woche rücke nun eine wichtige Haltezone in den Mittelpunkt. Gemeint sei die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Mitte Mai und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 131,05/128,51 USD). Bei einem Bruch dieser Schlüsselunterstützungen wäre gleichzeitig eine Dreiecksformation nach unten aufgelöst. Aus dessen Höhe ergebe sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 30 USD bzw. ein rechnerisches Kursziel von rund 100 USD. Beides impliziere mittelfristig ein Abgleiten unter das Maitief (114,40 USD), womit die Kursentwicklung der letzten Monate als Topbildung interpretiert werden müsste. Eine obere Umkehr würde dann nochmals weiteres Rückschlagpotenzial freisetzen.Um das angeschlagene Chartbild zu heilen, ist im strategischen Kontext dagegen ein Spurt über die eingangs angeführten Rekordstände bei 146 USD notwendig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 04.10.2021)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:110,36 EUR -0,83% (04.10.2021, 09:05)