XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,36 Euro +0,69% (22.03.2019, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,27 Euro -0,52% (22.03.2019, 17:03)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 193,44 -0,85% (22.03.2019, 17:04)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit Spannung werde Apples Event am Montag erwartet. Längst sei klar, dass der US-Gigant mit Texture einen Dienst für Nachrichten anbieten werde sowie ein Streaming-Angebot für Videoinhalte. Im Gegensatz zu Streaming-Pionier Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) investiere Apple aber weniger in eigenen Content. Eine andere Strategie, die aber nicht weniger vielversprechend sei.Apple und Netflix würden wohl keine Freunde mehr. Netflix werde bekanntlich nicht Teil von Apples Streaming-Dienst. Mit einem schmalen Budget von zwei Milliarden Dollar für original Apple-Content falle der iPhone-Hersteller gegenüber dem Konkurrenten massiv ab. Netflix investiere dieses Jahr schätzungsweise das Siebenfache in Original-Content. Und fahre damit bekanntlich nicht schlecht. Ein Nachteil für Apple?Apple gehe nach Erachten des AKTIONÄR bewusst einen anderen Weg, in dem Inhalte von Drittanbieter auf die Plattform kommen würden, die separat abgerechnet würden. Das quantitative Defizit bei den Inhalten könne der Tech-Konzern auf zwei Wege ausgleichen: a) indem Apple einen günstigeren Preis anbiete und b) indem der Konzern ein Bundle mit anderen Diensten zu einem Vergleichbaren Preis anbiete.Ein Neueinstieg ist daher nur bei schwächeren Notierungen ein Muss, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: