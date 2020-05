Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

283,75 EUR +1,21% (08.05.2020, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

281,00 EUR (07.05.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

303,74 USD +1,03% (07.05.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple gehöre zu den weltweit profitabelsten Konzernen. 11,25 Milliarden Dollar Nettogewinn habe der Technologieriese, wohlgemerkt in den ersten drei Monaten des Jahres erwirtschaftet. Trotzdem nehme Apple erneut Schulden auf, um Dividenden und Aktienrückkaufprogramme zu finanzieren - warum?Apple sitze auf 193 Milliarden Dollar Barreserven, habe aber zugleich 110 Milliarden Dollar Schulden angehäuft. Das Unternehmen habe sich über Jahre Geld geliehen, um damit unter anderem Ausschüttungen an Aktionäre zu finanzieren. Konzernintern habe man das für eine angemessene Strategie gehalten, da es bis zur US-Steuerreform günstiger gewesen sei, Schulden aufzunehmen, als die Auslandsgewinne ins Heimatland zu bringen.Jetzt wolle sich Apple erneut Geld vom Kapitalmarkt leihen. Dafür solle ein acht Milliarden Dollar schweres Anleihepaket platziert werden. Nach Unternehmensangaben seien die Gelder für "allgemeine Unternehmenszwecke" gedacht. Hauptsächlich aber dürften damit einmal mehr Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen an Aktionäre finanziert werden, die kürzlich um weitere 50 Milliarden Dollar aufgestockt worden seien. Aktienrückkäufe würden zunächst die Aktien billiger erscheinen lassen - weil der Konzerngewinn durch weniger Aktien geteilt werden müsse.Die Anleihen seien nach Laufzeiten und Zinssätzen gestaffelt. Zwei Milliarden würden für drei Jahre zu 0,75 Prozent Zinsen geliehen, weitere 2,25 Milliarden zu 1,125 Prozent über fünf Jahre, 1,75 Milliarden zu 1,65 Prozent über zehn Jahre und 2,5 Milliarden zu 2,65 Prozent über 30 Jahre.Anleger würden bei Apple-Anleihen gerne zugreifen, denn das Unternehmen verfüge über eine gute Bonität. Der Konzern profitiere indes von dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Ursprünglich habe Apple mit dem Schuldenaufbau begonnen, da ein Großteil der Barreserven im Ausland gelagert worden sei. Im Jahr 2018 sei es durch eine Steuersenkung der Trump-Regierung jedoch möglich geworden, 285 Milliarden Dollar zurückzuführen. Hohe Barreserven zu horten gelte jedoch als äußerst ineffizient, daher plane der Konzern schon seit Längerem seine Bargeldbestände bis auf Null zu reduzieren.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: