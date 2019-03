Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant werde am kommenden Montag seinen lang ersehnten TV-Streaming-Service präsentieren. Kurz vor der Veranstaltung habe Streaming-Konkurrent Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) nun bestätigt, dass man nicht am Streaming-Angebot von Apple teilnehmen werde. Ein zu erwartender Schritt. Die Rivalität zwischen Netflix und Apple werde größer. Wer sei besser positioniert?Netflix habe als Pionier im Streaming-Geschäft sicherlich große Vorteile. Jedoch zu einem hohen Preis. Video-Streaming sei ein teures Geschäft, man benötige tiefe Taschen, um Netflix ansatzweise zu kopieren. Netflix werde dieses Jahr ca. 14 Mrd. Dollar in Inhalte investieren. Bei Apple seien es eine Milliarde, wobei Apples Taschen tief genug wären, um zumindest bei der Inhalteproduktion auf Netflix aufzuschließen.Netflix habe nicht nur beim Content hohe Kosten. Die Kundenakquise gehe ebenso ins Geld. In Q4 habe jeder Netto-Neukunde mit 105 Dollar Marketingkosten zu Buche geschlagen. Das sei nur der globale Durchschnitt. In den USA, wo der Wettbewerb deutlich größer sei als auf der internationalen Bühne, habe Netflix 252 Dollar je Neukunden in Marketing investieren müssen. Gleichzeitig liege auf Quartalsbasis der Umsatz je Kunde gerade einmal bei 29 Dollar.Wie attraktiv das Konkurrenzangebot zu Netflix und Co sein werde, werde Apple am kommenden Montag veröffentlichen. DER AKTIONÄR bleibe vor dem Hintergrund des richtungsweisenden Events bei der bisherigen positiven Einschätzung zur Aktie. Unter Bewertungsaspekten sei Apple ohnehin die bessere Wahl, auch wenn Netflix zuletzt mit deutlich über 30 Prozent kräftiger gewachsen sei. Diese Wachstumsraten dürften sich aber mit zunehmender Streaming-Konkurrenz abschwächen, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: