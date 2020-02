Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut einer aktuellen Studie von Berstein Research würden weltweit bereits über 5% aller Kartenzahlungen über Apple Pay abgewickelt. Bis 2025 solle der Marktanteil von Apple Pay sogar auf 10% ausgebaut werden. Damit steige Apple in die Elite-Liga der Zahlungsabwickler auf.Apple Pay komme mittlerweile auf allen Apple-Geräten (iPhone, Apple Watch, iPad, Mac) und im E-Commerce-Bereich zum Einsatz. Angesichts der Marktmacht und des reisigen Nutzerpotenzials von Apple gehe der Bernstein-Analyst davon aus, dass die Finanzdienstleister wie Visa und MasterCard "viele Gründe" dafür haben sollten, "sich Sorgen zu machen". Ob Apple nun tatsächlich plane, die großen Player aus der Payment-Branche anzugreifen oder gar zu verdrängen, werde sich aber erst in der Zukunft zeigen.Die Zukunftsaussichten des US-Konzerns würden weiterhin stimmen. Apple befinde sich in einer sehr starken fundamentalen Verfassung und überzeuge mit neuen Produktinnovationen, und -upgrades. Das dynamische Wachstum von Apple Pay sei ein weiterer Beweis für das starke Service-Geschäft von Apple und ein weiterer Schritt in Richtung mehr Wachstum und Profitabilität. Spannend werde, wie die großen Player aus dem Payment-Umfeld wie Visa und MasterCard auf die neuesten Erfolge von Apple Pay reagieren würden. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link