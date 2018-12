Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,60 USD +0,66% (10.12.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Wien (www.aktiencheck.de) - Wer ein Smartphone oder eine Smartwatch von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) besitzt, kann künftig damit bezahlen, so die Experten von "FONDS professionell".Möglich mache das Apples mobiler Bezahldienst Apple Pay, der am heutigen Dienstag in Deutschland an den Start gehe. Folgende Geldhäuser würden mit dem Tech-Konzern kooperieren: Comdirect, Deutsche Bank, American Express, Boon, Bunq, Fidor Bank, Hanseatic Bank, Hypo Vereinsbank/Unicredit, N26, O2 Banking, Ticket Restaurant Edenred und Vimpay.Kunden dieser Geldinstitute könnten in der Apple-Wallet, so heiße die digitale Brieftasche auf den Geräten, ihre Kreditkarte oder Debitkarte in digitaler Form hinzufügen. Über diese Karte werde dann die Zahlung abgewickelt. Pech habe, wer zu den 66 Prozent der Bundesbürger gehöre, die keine Kreditkarte besitzen würden. Die Girocard könne man in der digitalen Briefbörse nämlich noch nicht hinterlegen, schreibe die "Süddeutsche Zeitung".Beim mobilen Bezahlen gehöre Apple in Deutschland zu den Spätzündern. Der Bezahldienst Google Pay, der auf Geräten mit dem Betriebssystem Android laufe, sei bereits im Sommer dieses Jahres mit großen Partnern wie der Commerzbank gestartet. Die deutschen Volksbanken und Sparkassen hätten schon vor geraumer Zeit eigene Bezahl-Apps auf den Markt gebracht. Auch der Einzelhandel presche vor: Die Supermarktriesen Rewe und Edeka würden ab 2019 ein eigenes Handy-Bezahlsystem in ausgewählten Geschäftsstellen testen.XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:150,26 EUR +3,58% (11.12.2018, 12:16)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:150,33 EUR +0,49% (11.12.2018, 12:33)