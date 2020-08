Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

426,65 EUR +1,03% (26.08.2020, 20:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

425,35 EUR +1,03% (26.08.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

505,34 USD +1,21% (26.08.2020, 20:06)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie kenne seit Wochen nur einen Weg: Den nach oben. Ein Ende der Rally sei derzeit nicht in Sicht, zumal die stärkere Jahreshälfte für den Technologie-Giganten erst anbreche. Für Herbst werde das neue iPhone-Flagschiff mit 5G-Technologie erwartet. Wedbush-Analyst Dan Ives sehe darin die "einmalige" Gelegenheit für Apple, aus der Aufrüstung Kapital zu schlagen. Folgerichtig erhöhe der Analyst sein Kursziel für die Apple-Aktie von 515 auf 600 US-Dollar, was gleichzeitig dem höchsten Kursziel an der Wall Street entspreche. Außerdem sehe das neue Bull-Case-Szenario des renommierten Analysten einen Anstieg der Aktie auf 700 US-Dollar vor.Etwa 350 Millionen der 950 Millionen iPhones, die sich im Umlauf befänden, müssten in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten erneuert werden, da sich ihr Lebenszyklus dem Ende neige. Des Weiteren rechne Ives damit, dass 20 Prozent der Nachfrage aus China komme. Zuversichtlich stimme den Experten hierbei, dass aus dem Reich der Mitte seit Monaten positive konjunkturelle Tendenzen ausgehen würden. Er erwarte eine Fortsetzung dieser Entwicklung in den nächsten sechs bis neun Monaten. Zudem gehe der Analyst nicht davon aus, dass das WeChat-Verbot das iPhone-Ökosystem im wichtigen chinesischen Markt nachhaltig negativ beeinflussen werde."Der Aktionär" bleibe ebenfalls für die Apple-Aktie langfristig optimistisch gestimmt. Jedoch könne es beim bevorstehenden Aktiensplit zu Gewinnmitnahmen und einer Kurskorrektur kommen.Neueinsteigern wird deswegen geraten, erst nach einem Rücksetzer einzusteigen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. Investierte Anleger würden an Bord bleiben. (Analyse vom 26.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link