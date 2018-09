Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-1%) solle die Umwandlung in eine Holding prüfen. Die Holding-Struktur mit drei Säulen solle es dem Institut ermöglichen, beweglicher zu werden und schneller Kapitalmarkt-Deals abzuschließen.



Der Modeausstatter Hermes (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI) (+3,9%) habe gestern einen Gewinn über den Erwartungen präsentiert.



In den USA würden heute noch der drittgrößte Einzelhändler der USA Kroger (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG) (vorbörslich) sowie der Softwarehersteller Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) (nachbörslich) berichten. (13.09.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern präsentierte Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-1,2%) neben der neuen Apple Watch auch drei neue iPhone Modelle mit den Bezeichnungen iPhone XS, XS Max und XR, die jeweils auf dem Design des iPhone X beruhen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Fokus habe weniger auf technischen Neuerungen, sondern auf der neuen Preisstrategie gelegen, welche zu einem höheren durchschnittlichen Verkaufspreis tendiere. Im Zuge der Neuauflage werde nun das iPhone SE ausrangiert und das iPhone 7 werde auf USD 449 heruntergesetzt. Damit belaufe sich nun die Preisspanne auf USD 449 bis USD 1.449 (zuvor: USD 349 bis USD 1.149), was den durchschnittlichen Verkaufspreis von USD 652 in 2017 auf USD 791 in 2019 anheben solle.