Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Apple habe am vergangenen Dienstag eine Reihe von Produkten präsentiert. Darunter befinde sich auch das neue 5G-fähige iPhone SE, das Apple mit einem selbstentwickelten Prozessor A15 und einer 12-Megapixel-Kamera ausgestattet habe. Nun würden sich hierzu die ersten Analysten zu Wort melden.Die Analysten von Cowen würden davon ausgehen, dass sich das neue iPhone SE vor allem in Entwicklungsländern besonders gut verkaufen werde. Denn es koste nur 429 Dollar und sei damit deutlich günstiger als die anderen Modelle. Das iPhone stehe den vergleichbaren Konkurrenz-Produkten in nichts nach und werde auf eine hohe Nachfrage in asiatischen Ländern wie China und Indien stoßen. Die Experten würden daher davon ausgehen, dass Apple 2022 ganze 28 Millionen dieser iPhones verkaufen werde.Noch optimistischer würden sich die Analysten von Wedbush zeigen, die sogar 30 Millionen Verkäufe in diesem Jahr in Aussicht stellen würden. Ihrer Meinung nach werde das neue iPhone SE mit dem A15-Chip das mit Abstand schnellste und leistungsfähigste Smartphone in dieser Preisklasse sein.Jeff Fieldhack, Analyst bei Counterpoint Research, sei sich sicher, dass das neue Modell aufgrund seiner 5G-Kompatibilität neben Japan, den USA oder China auch auf hohe Nachfrage in Europa und Südostasien stoßen werde. Also in Regionen, wo viele Nutzer aufgrund mangelnder 5G-Unterstützung bisher "weggeblieben" seien.Apple bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 10.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.