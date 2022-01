Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,72 EUR +1,89% (26.01.2022, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,50 EUR +2,28% (26.01.2022, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,09 USD +1,45% (26.01.2022, 16:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple ist wieder der führende Smartphone-Anbieter in China - AktiennewsDer Marktanteil von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in China ist im vierten Quartal auf ein Allzeithoch gestiegen, nach sechs Jahren, in denen der iPhone 6-Superzyklus seinen Höhepunkt erreicht hatte, so die Experten von XTB.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research mache der Tech-Gigant nun 23% des gesamten chinesischen Marktes aus, da das Verkaufsvolumen im Quartal um 32% im Jahresvergleich gestiegen sei.Das Research-Unternehmen glaube, dass niedrigere Einstiegspreise in China und die Auswirkungen der US-Sanktionen gegen den Hauptkonkurrenten Huawei im High-End-Segment Apple unterstützt hätten. Im Jahresvergleich seien die Verkaufszahlen von Apple um 47% gestiegen, während die von Huawei um 68% eingebrochen seien.Die gesamten Smartphone-Verkäufe in China seien jedoch um 9% zurückgegangen, während die Smartphone-Verkäufe von Apple das vierte Jahr in Folge rückläufig gewesen seien und im Jahr 2021 um 2% zurückgegangen seien, was teilweise auf die zunehmende Stärke von Xiaomi und anderen kleineren Marken zurückzuführen sei.Apple werde am Donnerstag seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Wall-Street-Analysten würden erwarten, dass Apple einen Umsatz von 118,3 Milliarden US-Dollar erzielen werde, was einem Wachstum von 6,48% im Jahresvergleich entspreche, und einen Quartalsgewinn von 1,89 US-Dollar pro Aktie.Das Unternehmen habe keine formelle Umsatzprognose für das erste Quartal 2022 abgegeben. Es habe jedoch gesagt, dass es trotz des zunehmenden Gegenwinds auf der Angebotsseite in diesem Zeitraum einen neuen Umsatzrekord erwarte. Das Managementteam gehe davon aus, dass die iPads das einzige Produkt sein würden, bei dem der Umsatz aufgrund von Lieferengpässen im Jahresvergleich zurückgehe. (Analyse vom 26.01.2022)Börsenplätze Apple-Aktie: