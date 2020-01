Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

295,35 Euro +2,45% (29.01.2020, 12:31)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 317,69 +2,83% (28.01.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.01.2020/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Analyst Gus Richard von Piper Sandler:Michael Olson, Aktienanalyst von Piper Sandler, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und erhöht das Kursziel.Der Analyst habe gesagt, dass iPhone und Wearables für den Aufwärtstrend im Dezember-Quartal gesorgt hätten. Die Aktie sei im vorbörslichen Handel um 2% auf 324,06 USD gestiegen. Die Umsatzprognose von Apple für das März-Quartal liege 4% über dem Konsens. Wenn man sich den Rest des Geschäftsjahres 2020 ansehe, befinde sich Apple mitten in einem "perfekten Sturm", wobei das aktuelle iPhone über dem Plan, Nicht-iPhone "stark im Trend" liege und die Erwartung für 5G-iPhones, die Ende des Geschäftsjahres kommen würden, wachse.Michael Olson, Aktienanalyst von Piper Sandler, stuft die Apple-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor mit dem Rating "overweight" ein und hebt das Kursziel von 305 auf 343 USD an. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:295,40 Euro +2,93% (29.01.2020, 12:15)