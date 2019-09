Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

198,18 EUR -1,62% (13.09.2019, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,90 EUR -3,09% (13.09.2019, 16:14)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

220,00 USD -1,38% (13.09.2019, 15:58)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der DZ BANK:Wie erwartet stellte Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) vergangenen Dienstag in Cupertino ein neues iPhone vor, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Das iPhone 11 werde es zusätzlich zur normalen Variante als Pro- und als Pro-Max-Modell geben. Das Besondere an den Pro-Versionen sei der Einsatz von Apples erstem Dreifachkamerasystem. Neben einem Weitwinkel- und einem Ultraweitwinkel- sei nun auch ein Teleobjektiv verbaut. Wer wie in der Vergangenheit mit steigenden Preisen beim iPhone gerechnet habe, sei überrascht worden - beim Basis-Modell sei der Preis deutlich gesenkt worden. In Deutschland koste beispielsweise ein iPhone 11 mit 64 GB Speicher 50 Euro weniger als sein Vorgänger. Damit wolle Apple vor allem am chinesischen Markt trotz höherer Zölle die Nachfrage steigern.Zudem habe Apple-CEO Tim Cook ein neues 10,2-Zoll-iPad und die nächste Generation der Apple Watch präsentiert. In Zukunft könnten Kaufinteressenten der smarten Uhr zwischen einem Alu-, Titan- oder Keramikgehäuse wählen. Ferner würden die ab dem 20. September erhältlichen Modelle ein sogenanntes Always-on-Display haben, d.h. der Nutzer müsse nicht mehr das Handgelenk bewegen, um die Anzeige zu aktivieren.Die größte Aufmerksamkeit habe bei der diesjährigen Keynote allerdings nicht den Hardware-Produkten gegolten, sondern den neuen Film-Streaming- und Gaming-Angeboten Apple TV+ und Apple Arcade. Mit Apple TV+ steige der Techriese in das hart umkämpfte und bis dato von Netflix und Amazon beherrschte Streaming-Geschäft ein. Vor allem der niedrige Preis von 4,99 US-Dollar pro Monat sei eine Kampfansage an die Konkurrenz. Dagegen sei das Film- bzw. Serienangebot aktuell noch sehr überschaubar. Während Netflix-Kunden zwischen rund 1.100 Serien und 2.700 Filmen wählen könnten, würden auf der Apple-TV+-Homepage derzeit nur zehn Produktionen angeteasert. Eine Erweiterung des Sortiments solle allerdings schon in den nächsten Monaten erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: