XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

109,72 EUR -0,78% (03.05.2021, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

109,62 EUR +0,20% (03.05.2021, 15:13)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,46 USD -1,51% (30.04.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.05.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) von 150 USD auf 145 USD.Der Umsatz sei in Q2 2020/21 (31.03.) dank des durch die Corona-Pandemie verstärkten Digitalisierungstrends erneut unerwartet deutlich um 53,6% auf 89,58 (Vj.: 58,31; Analystenschätzung: 72,31 Marktkonsens: 77,30) Mrd. USD geklettert. Dabei hätten wieder alle Segmente signifikant zum Konzernumsatzwachstum beigetragen. Auch ergebnisseitig seien die Erwartungen durchweg deutlich übertroffen worden (bspw. Nettoergebnis: 23,63 (Vj.: 11,25; Analystenschätzung: 15,13; Marktkonsens: 16,84) Mrd. USD).Die Quartalsdividende habe Apple aber nur auf 0,22 (bisher: 0,21; Analystenschätzung: 0,24; Marktkonsens: 0,23) USD/Aktie erhöht. Des Weiteren sei das laufende Aktienrückkaufprogramm um 90 Mrd. USD aufgestockt worden. Zudem sehe sich nun auch Apple mit dem derzeitigen Mangel an Halbleitern konfrontiert. Konzernchef Cook habe gesagt, dass die weltweite Knappheit an Halbleitern im laufenden Quartal zu Umsatzeinbußen von 3 bis 4 Mrd. USD führen werde. Betroffen seien laut Unternehmensangaben vor allem iPads und Macs.Jost habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2020/21e: 5,17 (alt: 4,30) USD; EPS 2021/22e: 5,38 (alt: 4,47) USD). Apple zähle aktuell zu den großen Profiteuren der Corona-Krise. Dies dürfte in 2021 nach Ansicht des Analysten auch so bleiben. Allerdings sei seines Erachtens schon sehr viel im Aktienkurs eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: