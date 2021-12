Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das aktuelle iPhone 13 sei gerade einmal ein Vierteljahr alt, da werde schon über das Nachfolgemodell spekuliert, das im September 2022 auf den Markt kommen solle. Einem Bericht des Branchenportals MacRumors zufolge könnte Apple dabei auf ein Bauteil verzichten, das bisher in jedem iPhone zu finden gewesen sei.Laut einem anonymen Hinweisgeber habe Apple großen US-Mobilfunkanbietern geraten, sich auf die Einführung von Smartphones ohne Slot für eine physische SIM-Karte einzustellen - und zwar bereits ab September 2022. Da Apple üblicherweise um diese Zeit neue iPhones präsentiere, liege der Schluss nahe, dass zumindest einige Modelle des iPhone 14 bereits ohne den Karten-Slot auf den Markt kämen und nur noch rein digitale eSIM-Karten unterstützen könnten.Über diesen Schritt sei zuletzt bereits spekuliert worden. Dabei sei allerdings die Rede davon gewesen, dass Apple ab 2023 im iPhone 15 auf physische SIM-Karten verzichten werde. Stattdessen könnte es nun deutlich schneller gehen. Denn zur Vorbereitung der großen SIM-Karten-Revolution wollten einige US-Mobilfunkanbieter laut dem MacRumors-Bericht bereits ab dem zweiten Quartal 2022 ausgewählte iPhone-13-Modelle ausschließlich mit eSIM-Tarifen vertreiben.Technisch unterstützt würden digitale eSIMs seit dem iPhone XS und mehr als 100 Mobilfunkanbieter auf der ganzen Welt hätten laut Apple bereits entsprechende Tarife im Angebot - Tendenz rasant steigend. Smartphone-Nutzer könnten damit mehrerer Tarife - etwa fürs Ausland oder für größere Datenmengen - parallel abschließen und bequem zwischen diesen Wechseln, ohne jedes Mal die SIM-Karte wechseln zu müssen.Bei der Apple-Aktie zeichne sich derweil ein moderat positiver Start in den nachweihnachtlichen US-Handel ab. Dass der Tech-Riese seinen App Store in den Niederlanden auf Druck der dortigen Aufsichtsbehörde ACMfür alternative Bezahlmethoden öffnen müsse, scheine die Investoren dabei nicht zu stören. Auch "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish und habe die Apple-Aktie als einen der Favoriten für das kommende Jahr ausgewählt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.