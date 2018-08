Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,20 EUR +0,33% (30.08.2018, 08:53)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

222,98 USD +1,49% (29.08.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (30.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple dürfte weiter zulegen - ChartanalyseApple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zieht seit Jahren massiv im Kurs an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 2. August 2018 sei der Aktie ein Ausbruch über eine obere Pullbacklinie gelungen, welche den Kursverlauf mehrere Jahre auf der Oberseite begrenzt habe. Danach habe der Wert auf ein Hoch bei 219,18 USD angezogen. Dieses Hoch habe er am Dienstag überwunden. Gestern sei es sofort zu weiteren Käufen gekommen. Apple habe sich mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt. Damit notiere die Aktie auf einem neuen Allzeithoch. Die Aufwärtstrends seien also intakt.Apple dürfte also in den kommenden Tagen und Wochen weiter zulegen. Kursgewinne bis in den Bereich um 235 USD seien möglich. Dort würde die Aktie auf die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Juni 2016 treffen. Rücksetzer in Richtung 219,18 USD wären unproblematisch. Aber ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis darunter könnte zu Abgaben bis in den Bereich um 205 bis 204 USD führen. (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:189,79 EUR +1,31% (29.08.2018, 17:35)