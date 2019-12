Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

243,95 EUR -0,14% (09.12.2019, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

243,90 EUR -0,33% (09.12.2019, 14:15)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

270,71 USD +1,93% (06.12.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Freitag habe der US-Titel bei 271 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht - und es gebe keine Anzeichen, weshalb die Rally hier zu Ende sein könnte. Es seien aktuell eher positive Analystenstimmen, welche die Apple-Aktie beflügeln würden.So habe bereits am Donnerstag die US-Bank Citigroup das Kursziel für Apple von 250 auf 300 US-Dollar erhöht und das Rating auf "buy" belassen. Analyst Jim Suva rechne mit einem starken Weihnachtsquartal des iPhone-Herstellers.Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo habe sich ebenfalls positiv geäußert - jedoch nicht in Bezug auf die aktuelle iPhone-Generation, sondern bereits mit Blick auf die 2020 erscheinenden Geräte. Kuo rechne damit, dass ein neues iPhone SE 2 bereits in H1/2020 erscheinen werde. Aus Apple-Quellen wolle der Analyst erfahren haben, dass Apple selbst davon ausgeht, mindestens 20 Millionen Geräte auszuliefern. Er selbst rechne mit optimistischeren 20 bis 30 Millionen Geräten.Durch den Verkauf eines günstigen Budget-iPhones erhoffe sich der Konzern womöglich, bei den Kunden auf den Schwellenmärkten zu landen. Im Fokus könnten hier China und Indien stehen, wo Apple keine Chance gegen die Mittelklasse-Hersteller habe.Apple könnte damit auf iPhone-Seite nicht nur ein erfolgreiches Weihnachtsquartal, sondern auch ein starker Start ins neue Jahr bevorstehen. Den Anlegern und Analysten dürfte dies gefallen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär", rät daher weiterhin bei der Apple-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link