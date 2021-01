Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

114,34 EUR -2,82% (28.01.2021, 12:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

113,54 EUR -3,42% (28.01.2021, 12:00)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,06 USD -0,77% (27.01.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der Umsatz sei im ersten Quartal 2020/21 (31.12.) unerwartet deutlich um 21,4% auf 111,44 (Vj.: 91,82; Analysten-Prognose: 101,92; Marktkonsens: 103,12) Mrd. USD gestiegen. Dabei hätten nun wieder, nachdem die iPhone-Erlöse infolge des verzögerten Marktstarts des iPhone 12 im Vorquartal eingebrochen seien, alle Segmente ein signifikantes Erlöswachstum verzeichnen können.Auf regionaler Ebene sei das China-Geschäft der wesentliche Impulsgeber mit einem Umsatzanstieg von 57,0% y/y gewesen. Das Nettoergebnis habe sich ebenfalls deutlich stärker als erwartet um 29,3% auf 28,76 (Vj.: 22,24; Analysten-Prognose: 23,63; Marktkonsens: 24,04) Mrd. USD erhöht. Somit hätten beim Konzernumsatz und beim Nettogewinn neue Rekordwerte verzeichnet werden können. Das Umsatzwachstum solle sich laut Unternehmensangaben im laufenden Quartal sogar noch einmal beschleunigen, allerdings auch infolge des auf Grund des ersten Lockdowns deutlich schwächeren Vorjahresquartals.Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020/21e: 4,30 (alt: 3,97) USD; EPS 2021/22e: 4,47 (alt: 4,31) USD). Apple gehöre derzeit zu den großen Profiteuren der Corona-Krise. Dies dürfte in 2021 auch so bleiben. Allerdings sei schon sehr viel im Aktienkurs eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: