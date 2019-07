Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (30.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technik-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten vor den Apple-Zahlen: Der Apple-Konkurrent Huawei könne seinen Marktanteil in China auf 38 Prozent vergrößern. Die anderen Hersteller würden im schrumpfenden Smartphone-Markt auf der Strecke bleiben. Auch Apple, dessen Marktanteil auf 5,8 Prozent zurückgehe.Laut Daten von Canalys seien im zweiten Quartal die Apple-Verkäufe in China um 14 Prozent gefallen. Der Rückgang sei dabei nicht nur dem schrumpfenden China-Markt geschuldet gewesen, da der größte Smartphone-Markt der Welt im 2. Quartal nur um sechs Prozent geschrumpft sei. Vielmehr setze die aggressive Expansion von Huawei dem US-Konzern zu. Die Chinesen hätten in Sachen Marketing und Technologie-Investitionen deutlich zugelegt. Doch laut Canalys sei auch der Handelsstreit für Apples Schwäche verantwortlich. Die Partner von Huawei würden den Konflikt ausnutzen und den chinesischen Hersteller als die "patriotische Wahl" vermarkten.Genaue Zahlen für das abgelaufene Quartal (Apple bilanziere es als das Q3) gebe es heute Abend. Dann werde sich zeigen, wie sehr die China-Schwäche Apple zusetze. Wer aber hoffe, dass der Smartphone-Riese genaue Verkaufszahlen für das wichtigste Produkt liefere, werde enttäuscht. Seit wenigen Quartalen äußere sich Apple hierzu nicht mehr. Die Gesamtumsätze mit iPhones sollten laut Analysten jedoch rund 11 Prozent auf 26,31 Milliarden Dollar geschrumpft sein. Der Gesamtumsatz solle sich laut Analysten dagegen stabilisieren und beinahe unverändert auf dem Vorjahresniveau von 53,32 Milliarden Dollar liegen. Apple selbst erwarte Erlöse in der eher breiten Spanne von 52,5 bis 54,5 Milliarden Dollar.Die schwächelnden iPhone-Verkäufe dürften durch das wachsende Services-Geschäft ausgeglichen werden. Hier schaffe es Apple von der Abhängigkeit eines Kernproduktes wegzukommen. Der Verkauf von Software und Services solle in diesem Quartal 15 Prozent auf 11,68 Milliarden zulegen.Auch wenn China schwächele - die iPhone-Verkäufe würden sich aufgrund von Trade-In-Programmen und Finanzierungsmodellen langsam erholen. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres sei das iPhone-Geschäft noch 16 Prozent zurückgegangen. Die Kaufanreize dürften sich jedoch kurzfristig auf die Margen auswirken.Langfristig traue "Der Aktionär" dem Apple-Ökosystem dennoch viel zu. Dividenden, Aktienrückkäufe und ein Milliardenberg an Cash würden genügend Zeit für einen Wandel hin zur Mischung aus Software, Diensten und Hardware geben."Der Aktionär" empfiehlt daher, vor den Zahlen investiert zu bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link