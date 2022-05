Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.In einem Werk des Apple-Zulieferers Quanta Computer sei es in der Vorwoche laut Medienberichten zu einem Zwischenfall gekommen. Aufgebrachte Mitarbeiter sollten demnach versucht haben, die strikten Corona-Maßnahmen der Behörden zu durchbrechen. Dadurch werde einmal mehr deutlich, wie fragil die Lage der globalen Lieferketten immer noch sei.Die chinesischen Behörden würden bei Corona-Ausbrüchen eine Null-Toleranz-Politik verfolgen. Wenn es sein müsse, würden ganze Metropolen unter Quarantäne gestellt - beispielsweise die Millionenstadt Schanghai. Große Industrieunternehmen dürften den Betrieb zwar aufrechterhalten, aber nur, wenn die Beschäftigten das jeweilige Werk nicht verlassen würden.In einer Fabrik des taiwanesischen Auftragsfertigers Quanta solle es deshalb nun zu einem Zwischenfall gekommen sein. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten mehr als 100 Mitarbeiter versucht, sich aus der Quarantäne zu befreien. Videoaufnahmen, die im Internet kursieren würden, sollten zeigen, wie die aufgebrachte Menge Barrikaden überwinde. Außerdem solle es tätliche Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitspersonal gegeben haben.Auslöser sei die Angst vor weiteren Verschärfungen der Maßnahmen im Werk gewesen, nachdem es dort weitere Covid-Fälle gegeben habe, habe ein Mitarbeiter gegenüber Bloomberg gesagt. Hinzu komme, dass die Fabrik bereits seit Anfang April gemäß den Vorgaben der Regierung als "closed loop" geführt werde und die Beschäftigten das Betriebsgelände sowie nahegelegene Unterkünfte seither nicht verlassen dürften.Mit diesem Modell wolle die chinesische Regierung das Wirtschaftswachstum trotz Knallhart-Lockdowns aufrechterhalten. Doch die Kritik daran wachse und der Zwischenfall aus der Vorwoche zeige, dass der Frust unter den betroffenen Angestellten inzwischen groß sei. HP und Microsoft Rot sähen derzeit auch die Apple-Investoren: Nachdem die Aktie im April noch an das bisherige Allzeithoch vom Jahresanfang bei 182,94 Dollar angeklopft habe, sei sie wieder auf 157,28 Dollar zurückgekommen. Grund dafür sei vor allem der schwache Gesamtmarkt und anhaltende Lieferkettenprobleme. Befürchtungen, dass sich die steigende Inflation negativ auf die Nachfrage nach Apple-Produkten auswirke, habe das Management bei der jüngsten Zahlenvorlage indes dämpfen können.Alles in allem sei Apple nach Einschätzung des "Aktionär" gut aufgestellt, um auch turbulente Phasen an den Märkten gut zu überstehen. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.