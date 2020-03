Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Überraschend habe der US-Gigant heute gleich zwei neue Geräte angekündigt. Darunter ein neues iPad Pro und ein MacBook Air. Das Tablet habe dabei gleich mehrere Besonderheiten vorzuweisen. Währenddessen spitze sich die Lage an den weltweiten Finanzmärkten weiter zu. Die Apple-Aktie eröffne daher im frühen US-Handel mit fast vier Prozent deutlich im Minus.Das neue iPad Pro habe gleich zwei spannende Neuerungen vorzuweisen. So besitze das Produkt einen neuen A12Z-Chip mit deutlich stärkerer Rechenpower sowie eine Dreifach-Kamera, wie man sie schon vom iPhone 11 Pro kenne. Die Kamera bestehe aus einem Weitwinkel- und einem Superweitwinkelobjektiv. Die Superweitwinkelkamera verwende dabei einen 10-Megapixel-Sensor.Kosten solle die 11-Zoll-Version 799 Dollar. Das größere 12,9-Zoll-Modell solle es ab 999 Dollar geben.Eine Besonderheit sei die eingebaute Lidar-Einheit auf der iPad-Rückseite, die Entfernungen im Bereich von fünf Metern um das Tablet herum abmesse.Zudem gebe es ab Mai auch das Magic Keyboard für das iPad Pro hinzu. Diese habe eine eingebaute Hintergrundbeleuchtung und sei neigungslos verstellbar. Laut Apple solle diese 299 Dollar für das 11-Zoll-Modell kosten.Die Apple-Aktie befinde sich indes weiter im Rückwärtsgang. Seit seinem Allzeithoch Mitte Februar habe der Titel bereits mehr rund 25 Prozent einbüßen müssen. Wer allerdings vor genau einem Jahr eingestiegen sei, befinde sich immer noch rund 30 Prozent im Plus.Erst am Montag habe Apple in Anbetracht des sich ausbreitenden Virus alle Läden auch außerhalb Chinas geschlossen. Dazu sei eine Milliardenstrafe der französischen Wettbewerbsbehörde wegen illegaler Vertriebsvereinbarungen gekommen. Die Apple-Aktie habe daraufhin mehr als 12 Prozent Federn lassen müssen.Die Vorstellung der neuen Geräte würden deutlich machen, dass es auch noch ein Leben nach Corona gebe. Zudem sitzt Apple ebenso wie deren Großaktionär Warren Buffett auf gewaltigen Cash-Bergen, die in der aktuellen Situation absolut goldwert sind, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)