Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

378,00 EUR +1,42% (12.08.2020, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

376,30 EUR -0,84% (12.08.2020, 15:48)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

443,7478 USD +1,43% (12.08.2020, 15:49)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut Bloomberg-Reichenliste sei Tim Cook in die Riege der Milliardäre aufgestiegen. Damit habe der Apple-Chef einen Meilenstein erreicht, der größtenteils nur von Gründern großer Konzerne erreicht werde. Dennoch hänge sein Vermögensaufbau stark an der Wertentwicklung der Apple-Aktie zusammen. Ein langfristiger Prozess, an dem Cook mitverdiene.Der Großteil seines geschätzten Vermögens stamme aus Aktienpaketen. Laut Bloomberg besitze Cook aktuell rund 850.000 Aktien, die momentan 375 Mio. Dollar wert seien. Außerdem würden in die Berechnung der Finanzagentur frühere Aktienverkäufe sowie Dividenden und reguläres Gehalt als Konzernchef einfließen, was einem Vermögen von 650 Mio. Dollar entspreche.Der Apple-CEO habe vom enormen Wertzuwachs seit seiner Übernahme profitiert. Als Cook 2011 die Nachfolge des verstorbenen Steve Jobs angetreten sei, habe Apple einen Börsenwert von 350 Mrd. Dollar gehabt. Inzwischen stehe der US-Gigant kurz vor Überschreiten der Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Damit habe sich der Börsenwert nahezu versechsfacht.Dass Cook den iKonzern im vergangenen Jahrzehnt einen solchen Höhenflug beschert, trauten ihm die wenigsten zu, da weniger polarisierte als Steve Jobs, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Dennoch habe Cook seinen Geschäftssinn schnell unter Beweis gestellt. Unter seiner Führung habe das iPhone Kultstatus erreicht und sei zum Massenprodukt geworden. Viele Produktneuheiten wie die Apple Watch, die Air Pods und der Home Pod sowie der stärkere Fokus auf das Servicegeschäft würden auf seine Regentschaft zurückgehen.Für Pierre Kiren von "Der Aktionär" bleibt die Apple-Aktie auch weiterhin aussichtsreich und ein Basisinvestment. (Analyse vom 12.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link