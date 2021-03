Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Zulieferer Foxconn habe am Donnerstag einen deutlichen Umsatzanstieg im laufenden ersten Quartal in Aussicht gestellt. Vor allem der Smartphone-Absatz sei "stärker als erwartet". Auch für Apple selbst sei das eine gute Nachricht.Vor allem die Nachfrage nach Smarthones - und speziell nach den neuen iPhone-12-Modellen von Apple - sei groß. Im Geschäft mit Cloud-, Server- und PC-Hardware rechne Foxconn zwischen Januar und März mit einem zehnprozentigen Umsatzanstieg. In diesem Bereich sorge der Trend zu Homeoffice und Homeschooling für eine regelrechte Sonderkonjunktur, z.B. bei den Laptop-Absätzen.Die optimistischen Aussagen des Foxconn-Managements zur hohen Nachfrage nach Smartphones, Smartwatches, Tablets und Laptops würden auch bei Apple auf einen starken Start ins Kalenderjahr 2021 hoffen lassen - schließlich sei der Tech-Riese einer der größten Kunden des taiwanesischen Zulieferers. Apple selbst werde voraussichtlich am 28. April die Zwischenbilanz für das laufende Quartal vorlegen."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Apple auch im Jahr 2021 operativ auf Wachstumskurs bleibe und die Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer vom Allzeithoch noch Aufwärtspotenzial besitzt. Speziell für längerfristig orientierte Anleger bleibe sie ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link