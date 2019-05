Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,72 USD -5,81% (13.05.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.05.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die von den Analysten gewählte Überschrift habe für die Apple-Aktie sogar in doppelter Hinsicht ihre Berechtigung. So müsse der gesamte Erholungsimpuls seit Anfang des Jahres letztlich als Pullback an den ehemaligen Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2009 (akt. bei 206,30 USD) interpretiert werden, der unter dem Strich den zuvor gesehenen Trendbruch untermauere. Gleichzeitig sei der Technologietitel mit einem Abwärtsgap bei 192,78/189,33 USD in die neue Woche gestartet. Da mit diesem Phänomen auch die Haltezone aus einem Fibonacci-Level (191,48 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 189,64 USD) preisgegeben worden sei, bestehe die Gefahr einer charttechnischen Abrisskante. Verstärkt werde dieses Risiko durch die letzten beiden Verlaufshochs bei 233,47/215,31 USD, welche zusammen ein potenzielles Doppeltopp bilden würden. In diesem Umfeld würden die verschiedenen Hochs und Tiefs bei rund 180 USD die nächste Unterstützungszone definieren, ehe das Tief von Anfang März bei 169,50 USD wieder auf die Agenda rücke. Darunter bilde der flache Aufwärtstrend seit Sommer 2013 zusammen mit der Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 147,33/147,09 USD) einen wirklich massiven Rückzugsbereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:166,42 EUR -4,29% (13.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:164,62 EUR -0,45% (13.05.2019, 08:38)