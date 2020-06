Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

335,90 USD -4,80% (11.06.2020, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die Tatsache, dass die Apple-Aktie inzwischen wertvoller sei als alle DAX-Titel zusammen, habe jüngst ein entsprechendes Medienecho hervorgerufen. Unabhängig davon möchten die Analysten die charttechnischen Perspektiven des Technologietitels objektiv überprüfen. Nach einem erfolgreichen Pullback an das alte Rekordlevel vom Oktober 2018 bei gut 233 USD sei das Papier zügig in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die hohe Relative Stärke (Levy) habe die Aktie in der Folge auf ein neues Allzeithoch (354,77 USD) getragen. Damit entstehe nicht nur eines der besten der Signale der Technischen Analyse überhaupt, sondern die gesamte Korrektur von Februar/März könne letztlich als klassisches "V-Muster" interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnitts ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 115 USD bzw. ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 440 USD. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite durch möglicherweise wieder aufflammende Kursturbulenzen gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft die Hochs von Januar/Februar bei 327 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Eine engmaschige Absicherung auf dieser Basis sorge gleichzeitig für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:301,70 EUR +1,45% (12.06.2020, 10:09)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:301,00 EUR -1,76% (12.06.2020, 09:55)