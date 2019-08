Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.08.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die aktuelle Wochenkerze der Apple-Aktie habe es in sich! Der markante Docht sowie der rote Kerzenköper würden einen faden Beigeschmack in Form eines sog. "shooting stars" hinterlassen. Doch das sei noch längst nicht alles. Wie bereits Anfang Mai drohe damit der ehemalige Aufwärtstrend seit Anfang 2009 (akt. bei 220 USD) erneut seinen Widerstandscharakter unter Beweis zu stellen. Zu guter Letzt sorge der "u-turn" der abgelaufenen Woche für ein "false break" über das Hoch vom 1. Mai bei 215 USD. Die alte Tradingweisheit, wonach auf solche Fehlausbrüche schnelle dynamische Korrekturimpulse folgen würden, lasse für die nächsten Handelstage nichts Gutes erwarten. Als weiteren Belastungsfaktor würden die Analysten die jüngsten Gaps auf Tagesbasis werten. Schließlich sei die Aufwärtskurslücke vom 31. Juli sofort negiert worden, ehe am Freitag ein kleines Abwärtsgap gefolgt sei. In der Summe stünden die charttechnischen Zeichen auf "Korrektur". Die nächsten Rückzugsbereiche bestünden in Form der 200-Tage-Linie (akt. bei 187 USD) und des Junitiefs bei 170 USD. Als Stop-Loss für neue Shortpositionen biete sich das Maihoch bei 215 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:182,56 Euro -6,94% (02.08.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:181,32 Euro -1,10% (05.08.2019, 08:49)