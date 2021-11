Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei wieder soweit: Mit dem US-Feiertag Thanksgiving starte die Weihnachts-Shopping-Saison und läute damit auch für Apple die umsatzstärksten Monate des Jahres ein. Heiß begehrt: das im September vorgestellte iPhone 13. Doch wie gut sei die neue Smartphone-Generation von Apple verfügbar?Die Lieferketten würden angespannt bleiben und vom Chip-Mangel bleibe auch Apple nicht verschont. Die durch Corona schwieriger werdende Produktion habe dem Tech-Riesen laut eigenen Angaben im vergangenen Quartal sechs Milliarden Dollar gekostet. Apple habe daher Prioritäten setzen müssen und habe Berichten zufolge seine iPad-Produktion zugunsten des iPhones um 50 Prozent gedrosselt.Scheinbar habe dies etwas Entspannung gebracht. Die Analysten von Morgan Stanley würden in einer aktuellen Studie von ersten Anzeichen berichten, dass sich die angespannte Lage in der Produktion auflöse."Jüngste Prüfungen haben ergeben, dass sich das Angebot der Powermanagement-ICs sowie der Kameramodule für das iPhone 13 Pro und Max verbessern", so die Analystin Katy Huberty. "Das ist ein Hinweis darauf, dass sich die iPhone-Produktion im November und Dezember vergrößern dürfte."Laut der Analystin hätten sich die Durchlaufzeiten seit Anfang November um sieben Tage verkürzt. Stand 23. November seien es nur noch 19,5 Tage für die Top-iPhone-Modelle gewesen - kürzere Zeitspannen habe man in den vergangenen fünf Jahren nur einmal gesehen.Berichte über die sich entspannende Situation hätten der Apple-Aktie in den vergangenen Handelstagen wieder ordentlich Schwung verliehen.Anleger lassen bei diesem starken Trend ihre Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link