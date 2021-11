XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.11.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) verlaufen im Wochenchart seit Monaten an der oberen Widerstandslinie im Bereich von USD 154.00 entlang, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auch in der Vorwoche sei mit dem Wochenhoch bei USD 153.16 der Bereich dieser Widerstandslinie erreicht worden, bevor die Aktien erneut nach unten abgesackt seien. Es habe sich eine bearishe Wochenkerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Im Tageschart blockiere die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell USD 151.00 einen weiteren Kursanstieg. Am Donnerstag hätten die Bullen hier einen Durchbruch nach oben versucht, der aber direkt abgewehrt worden sei. Allerdings würden die Aktien über dem 10er- und 50er-EMA im Tageschart weiterhin Stärke zeigen.Ausblick: Im Tageschart würden sich die Aktien von Apple in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befinden. Allerdings sei die Luft auf der Oberseite durch die Widerstandslinie im Wochenchart begrenzt. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple könnten sich über dem 50er-EMA im Tageschart halten und damit weitere Stärke andeuten. Gelinge den Papieren auch ein Hochlauf zurück in den steigenden Trendkanal, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei USD 153.16 zu rechnen. Darüber wäre ein Anstieg bis zum Verlaufshoch bei USD 157,26 zu erwarten. Ob jedoch ein nachhaltiger Durchbruch über die Widerstandslinie im Wochenchart gelinge, bleibe abzuwarten. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple würden erneut an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart nach unten abprallen und in der Folge auch den 50er-EMA durchbrechen. In diesem Fall wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung um USD 138.50 wahrscheinlich. Darunter wäre mit einem Rücklauf zum 200erEMA zu rechnen. (Analyse vom 01.11.2021)