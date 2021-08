Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,08 EUR -0,14% (09.08.2021, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,22 EUR -0,26% (06.08.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,14 USD -0,48% (06.08.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.08.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Widerstand im Fokus - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befinden sich seit dem Verlaufstief bei USD 53,15 im Jahr 2020 in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vom Verlaufstief bei USD 53,15 hätten die Aktien kräftig ansteigen und die Widerstandslinie im Wochenchart anlaufen können. Das erste Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung sei direkt an der Widerstandslinie bei USD 137,98 erreicht worden. In der Folge seien die Aktien wieder nach unten abgedreht und hätten im Verlaufstief USD 103,10 erreicht, damit aber noch deutlich über dem wichtigen 50er EMA gelegen und damit weitere Stärke gezeigt. Die Bullen hätten in der Folge bis USD 150,00 hochgezogen und damit zum dritten Mal die Widerstandslinie erreicht. Aktuell würden die Aktien von Apple leicht unter dieser Widerstandslinie im Wochenchart pendeln.Ausblick: Es könnte sich ein Dreifach-Top an der Widerstandslinie im Wochenchart bilden und in der Folge könnte es zu einem erneuten Kursrückgang kommen.Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple würden erneut an der Widerstandslinie im Wochenchart nach unten abprallen und wieder den 50er EMA anlaufen. Dabei würden die Aktien aktuell bereits mit Notierungen unter dem 10er EMA im Tageschart Kursschwäche zeigen. Die nächste Anlaufmarke wäre nun die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Gehe es weiter tiefer, wäre der 50er EMA im Tageschart die nächste Anlaufmarke der Bären. Solange sich die Aktien dabei unter dem 10er EMA im Tageschart befinden, wäre direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Aufwärtskorrekturen sollten dabei im Bereich des 10er EMA auslaufen. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für den DAX weiter eintrüben und ein Rücklauf bis in den Bereich des 200er-EMA zu erwarten sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: