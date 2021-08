Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenn sich Apple treu bleibe, könnte es in nur einem Monat schon wieder soweit sein: Dann komme im September das nächste große Apple-Event mit neuem iPhone, AirPods & Co. Und wie immer, wenn es um den Tech-Riesen gehe, brodele vor der potenziellen Veröffentlichung neuer Produkte die Gerüchteküche.In seinem aktuellen Newsletter "Power On" fasse Mark Gurman von Bloomberg die Gerüchte zusammen. So solle die Apple Watch in einem neuen Design erscheinen. Es wäre die erste Designänderung der Smartwatch, welche sie v.a. flacher machen solle.Zudem könnten im Herbst neue AirPods vorgestellt werden. Es solle sich dabei um ein Einsteigermodell handeln, das weder über eine aktive Geräuschunterdrückung noch einen Transparenzmodus verfüge, sich aber am Design der Pro-Variante orientiere. Laut Gurman könnte dies das "bedeutendste Update der Apples AirPods-Linie sein, seit das erste Modell 2016 auf den Markt kam".Im Fokus dürfte allerdings die Vorstellung des neuen Smartphones stehen. Das neue iPhone solle laut Gurman ein klassisches "S-Modell-Update" werden und in denselben Varianten wie der Vorgänger erscheinen. Der Fokus dürfte auf einer besseren Kamera mit mehr KI-Filtern sowie einer besseren Bildschirmtechnologie liegen - zumindest bei den Pro-Modellen. Aufgrund einiger Designänderungen wie einer kleineren Notch und dem neuen A15-Chip solle das neue Gerät aber nicht iPhone 12S sondern iPhone 13 heißen.Wirklich spannend für Anleger sei dagegen, wie oft das neue Flaggschiff-Produkt verkauft werde. Wedbush-Analyst Dan Ives rechne nach seinen Gesprächen mit Zulieferern damit, dass Apple im zweiten Halbjahr zwischen 130 und 150 Mio. Geräte produzieren lasse. Eine Zahl, die sich aufgrund der laufenden Chip-Knappheit noch ändern könnte, die aber dennoch klar aufzeige, dass die iPhone-Verkäufe weiter anziehen dürften.Auch "Der Aktionär" sehe aufgrund des 5G-Superzyklus großes Potenzial für die kommende iPhone-Generation - insbesondere, weil der US-Konzern auf dem wichtigen chinesischen Markt aktuell Marktanteile hinzugewinne. Und wenn das Kernprodukt hervorragend laufe, könne auch die Apple-Aktie höhere Kurse erzielen. Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.