Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,26 EUR -0,85% (30.03.2021, 17:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,40 EUR -0,56% (30.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,23 EUR -0,96% (30.03.2021, 17:45)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie stehe am Dienstag unter Druck wie der gesamte Technologiesektor. Positiv sei indes eine Terminankündigung, die der US-Konzern heute gemacht habe. Daraus würden sich auch Rückschlüsse ziehen lassen, wann neue Produkte von Apple zu erwarten seien. Mittelfristig könnte das den Kurs wieder antreiben.Apple habe am Dienstag angekündigt, dass seine jährliche Entwicklerkonferenz am 7. Juni stattfinden werde. Wie im letzten Jahr werde sie aufgrund der anhaltenden Corona-Krise nur online abgehalten. Die Veranstaltung laufe bis zum 11. Juni und sei für Entwickler kostenlos. Die WWDC, wie die Veranstaltung auch genannt werde, sei der Ort, an dem Apple typischerweise sein neues iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und Mac-Software vorstelle. Manchmal nutze das Unternehmen die Veranstaltung auch, um neue Hardware-Produkte vorzustellen, insbesondere solche, die die Vorteile der neuen Software-Funktionen nutzen.Die Veranstaltung konzentriere sich auf Entwickler, die Apps für Apples Produkte entwickeln würden. Dennoch sei es oft das erste Mal, dass die Öffentlichkeit einen Blick auf neue Funktionen für ihre Geräte werfen könne. Normalerweise werde die im Juni angekündigte Software in Form einer Beta-Version veröffentlicht, bevor sie im Herbst endgültig eingeführt werde.Im Jahr 2020 habe Apple bekanntgegeben, dass es von Intel-Prozessoren auf seine eigenen Chips umsteige. Im November habe es die ersten Computer angekündigt, die seine M1-Prozessoren verwenden würden. Aber während der WWDC 2020 habe es ein Beispiel dafür gezeigt, wie leistungsfähig seine neuen Chips seien. Außerdem habe es iOS 14 für iPhones, iPadOS 14, watchOS 7, sein macOS-Update Big Sur und neue Apple-TV-Software angekündigt. 2019 habe Apple die Veranstaltung genutzt, um den Mac Pro vorzustellen, seinen bisher leistungsstärksten Computer, der sich an kreative Profis wie Filmeditoren richte.Die Apple-Aktie sei ein Basisinvestment. Trotz des Schwächeanfalls aufgrund übergeordneter Marktthemen würden die mittelfristigen Aussichten positiv bleiben. Anleger sollten den Stoppkurs bei 85 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.