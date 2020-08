Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Technologiegigant erfahre derzeit eine Welle des Widerstands gegen die Gebührenabgabe im App Store. Den Stein ins Rollen gebracht habe eine Auseinandersetzung mit dem Spieleentwickler Epic Games. Nun formiere sich eine weitere Allianz gegen die überhöhten Provisionsabgaben.Eine Gruppe von Medienkonzernen, angeführt von der New York Times und der Washington Post, hätten Apple-CEO Tim Cook einen Brief geschickt. Darin würden sie ähnliche Vertragsbedingungen fordert, wie Amazon.com sie für seinen Video-Streaming-Service erhalte.Aktuell müsse jeder, der im App Store Geld verdient, eine 30%-ige Abgabe an Apple entrichten. Amazon.com dagegen habe 2016 eine exklusive Vereinbarung mit Apple ausgehandelt. Demnach müsse Amazon.com für Prime-Video-Abos, die über den App Store abgeschlossen würden, nur 15% abdrücken. Dieses Exklusiv-Recht fordere nun auch der Handelsverband Digital Content Next (DCN).Aktuell bleibe "Der Aktionär" für die Apple-Aktie optimistisch gestimmt. Operativ und fundamental betrachtet sei Apple hervorragend positioniert. Wenn der Druck in den kommenden Wochen aber weiter zunehme und der US-Konzern Zugeständnisse mache, dann könnte dies die Marge drücken. Dies könnte den Impuls auslösen für eine ohnehin fällige Korrektur, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link